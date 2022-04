Coupe de l’Aube VTT Villeneuve-au-Chemin, 13 juillet 2022, Villeneuve-au-Chemin.

Coupe de l’Aube VTT Villeneuve-au-Chemin

2022-07-13 – 2022-07-13

Villeneuve-au-Chemin Aube Villeneuve-au-Chemin

Mercredi 13 juillet : VILLENEUVE AU CHEMIN – Coupe de l’Aube VTT. Ouvert à tous, certificat médical pour les non licenciés. Les compétiteurs prenant part à cette compétition courront tous en même temps, sans catégorie d’âge ou de niveau. L’accueil, l’inscription et le contrôle administratif des concurrents se dérouleront salon un programme et des horaires communiqué part l’association G 10 VTT. Le retrait des dossards sera possible 1h30 avant le départ et sera clôt 30 minutes avant le départ. Chaque manche de coupe de l’Aube comportera 2 courses de 30 minutes afin d’établir un classement. Lors de chaque épreuve, les classements seront établis suivant les critères suivants : comportement du coureur dans le peloton, virage, sprint, côte, plat, vélocité. Inscriptions au 06 83 63 17 64 ou generation10VTT@gmail.com.

generation10VTT@gmail.com +33 6 83 63 17 64

Marc Fournier

Villeneuve-au-Chemin

