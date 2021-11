Coupe de l’Ambassadeur de Corée 2021 – Taekwondo Stade Pierre de Coubertin, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 10h à 20h

gratuit

Samedi 11 décembre de 10h à 20h

Cette 9e édition de la « Coupe de l’Ambassadeur de Corée est organisée conjointement par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Centre Culturel Coréen et la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA). Il s’agit d’un événement présent depuis 2009 dans le paysage sportif franco-coréen. Cette année, la Coupe de l’Ambassadeur sera orientée vers la jeunesse avec l’ajout des catégories Cadets, Juniors et Espoirs, auxquels sera décernée pour la première fois la coupe « Poumsé ».

Plus de 200 compétiteurs feront montre de leur adresse lors de cette grande fête du taekwondo. Certainement l’art martial coréen le plus emblématique et le plus connu dans le monde, celui-ci séduit de plus en plus d’adeptes et compte actuellement en France pas loin de 1 000 clubs et environ 50 000 pratiquants.

Soulignons enfin, au cours de cette journée dévolue au taekwondo, la présence dans le mythique stade Pierre de Coubertin, d’une équipe de grands maîtres du Kukkiwon – le plus célèbre institut de taekwondo au monde – venus de Corée, qui présenteront au public français une très impressionnante démonstration.

Une journée très attrayante pour les amateurs de sensations fortes et un événement spectaculaire à ne pas manquer !

*STADE PIERRE DE COUBERTIN *

82, avenue Georges Lafont

75016 PARIS

Animations -> Autre animation

Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont Paris 75016

9 : Porte de Saint-Cloud (196m) 9 : Exelmans (743m)



Contact : la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) http://www.fftda.fr

Animations -> Autre animation Étudiants;Ados;Enfants

Date complète :

2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T20:00:00+01:00

Centre Culturel Coréen