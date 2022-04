Coupe de la Ligue Saint-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

Var

Coupe de la Ligue Saint-Raphaël, 21 mai 2022, Saint-Raphaël. Coupe de la Ligue Club Nautique de Saint Raphaël 26 place du Club Nautique Saint-Raphaël

2022-05-21 – 2022-05-22 Club Nautique de Saint Raphaël 26 place du Club Nautique

Saint-Raphaël Var Saint-Raphaël Le Club Nautique de Saint Raphaël organise, les 21 et 22 mai prochain, la Coupe de la Ligue Sud. club@cnsr.fr +33 4 94 95 11 66 https://www.cnsr.fr/ Club Nautique de Saint Raphaël 26 place du Club Nautique Saint-Raphaël

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de tourisme de Saint-Raphaël

Détails Catégories d’évènement: Saint-Raphaël, Var Autres Lieu Saint-Raphaël Adresse Club Nautique de Saint Raphaël 26 place du Club Nautique Ville Saint-Raphaël lieuville Club Nautique de Saint Raphaël 26 place du Club Nautique Saint-Raphaël Departement Var

Saint-Raphaël Saint-Raphaël Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-raphael/

Coupe de la Ligue Saint-Raphaël 2022-05-21 was last modified: by Coupe de la Ligue Saint-Raphaël Saint-Raphaël 21 mai 2022 Saint-Raphaël Var

Saint-Raphaël Var