Les Rousses Jura Compétition de golf organisé par le Lions Club Morez Haut Jura.

