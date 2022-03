Coupe de France VTT Marseille 9e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Coupe de France VTT Marseille 9e Arrondissement

2022-03-18 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-20

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Compétition de VTT organisée par des étudiants, avec le soutien du SMUC, d’Aix-Marseille Université et de la Faculté des Sciences du Sport de Marseille, et déléguée par la Fédération Française de Cyclisme et l’Union de Cyclisme Internationale.



Elle accueille deux disciplines de VTT : le XCO et le XCE. Le cross-country (XCO) est l’épreuve phare du VTT et fait parti du programme olympique. Les courses de XCO se déroulent sur des circuits techniques de 4 à 6 km, avec un temps d’épreuve variant de 45 min à 1h40 en fonction des catégories.

Le cross-country eliminator (XCE) est une épreuve courte sur un parcours

de 500 m débutant par une manche de qualification, suivie de manches à élimination directe avec 4 coureurs au départ.



La particularité de cette édition est que l’équipe organisatrice est

entièrement composée d’étudiants de la Faculté des Sciences du Sport,

qui nous permet, de part sa formation, de mettre en place les

compétences acquises. Aix-Marseille Université nous accordant leur confiance, la Coupe de France a lieu sur le campus de Luminy, au coeur des Calanques, espace naturel et protégé emblématique de Marseille.

3 jours de compétition réunissant 1500 coureurs, 3000 visiteurs

90 teams dont 20 étrangers, 10 stands partenaires, 100 bénévoles

Des athlètes internationaux et olympiques (Loana Lecomte, Victor Koretzky, Jordan Sarrou).

http://www.staps.univ-marseille.fr/

