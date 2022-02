Coupe de France sarbacane adultes Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Côtes d’Armor Le Comité départemental handisport des Côtes-d’Armor est heureux d’organiser la Coupe Nationale adulte de sarbacane handisport à Plouha. Nous ferons tout pour vous garantir une sécurité sanitaire optimale. Nous vous attendons nombreux pour participer et faire partager à tous notre sport.

Programme : 7 h 30 ouverture des portes, 8 h début des épreuves, 20 h repas de gala à la salle l’Hermine et remise des médailles. +33 6 81 78 42 17 http://extranet.handisport.org/events/viewEventCalendar/18826 Le Comité départemental handisport des Côtes-d’Armor est heureux d’organiser la Coupe Nationale adulte de sarbacane handisport à Plouha. Nous ferons tout pour vous garantir une sécurité sanitaire optimale. Nous vous attendons nombreux pour participer et faire partager à tous notre sport.

