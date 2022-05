Coupe de France jeu de dames, 25 juin 2022, .

Coupe de France jeu de dames

2022-06-25 – 2022-06-26

Coupe de France de jeu de dames organisée par la ligue Centre-Auvergne de jeu de dames. Entrée libre et gratuite. le samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h remise des prix à 15h.

+33 6 09 89 90 31

