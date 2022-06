Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre et Trivert Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre et Trivert Redon, 27 août 2022, Redon. Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre et Trivert

Croix des Marins Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine Quai Jean Bart Croix des Marins

2022-08-27 – 2022-08-28

Quai Jean Bart Croix des Marins

Redon

Ille-et-Vilaine Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre / Triathlon vert Rendez-vous à la Croix des Marins pour l’évènement cnpr.redon@gmail.com +33 6 87 28 39 99 http://cercledesnageursdupaysderedon.fr/ Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre / Triathlon vert Rendez-vous à la Croix des Marins pour l’évènement Quai Jean Bart Croix des Marins Redon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Other Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine Quai Jean Bart Croix des Marins Ville Redon lieuville Quai Jean Bart Croix des Marins Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre et Trivert Redon 2022-08-27 was last modified: by Coupe de France et de Bretagne de nage en eau libre et Trivert Redon Redon 27 août 2022 Croix des Marins Quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine