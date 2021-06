Coupe de France de VTT Trial Liffré, 26 juin 2021-26 juin 2021, Liffré.

Coupe de France de VTT Trial 2021-06-26 – 2021-06-27 Espace sportif La Croisette Avenue de la Forêt

Liffré 35340

La Ville de Liffré accueille le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 la Coupe de France de VTT Trial sur le site de La Croisette. Au programme :

SAMEDI 26 JUIN

– 09H30-13H00 : Course des Nationale 1

– 13H00-17H00 : Course des Jeunes Hommes, jeunes femmes et Nationale 3

– Cérémonie protocolaire à 17H15

– Animations sur site

DIMANCHE 27 JUIN

– 08H30-12H30 : Course des Nationaux 2

– 12H30-16H30 : Course des Expert/Élites- Cérémonie protocolaire à 16H45

– Animations toute la journée avec une compétition Pump-Track

contact@clubcycliste-liffre.fr https://clubcycliste-liffre.fr/

La Ville de Liffré accueille le samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 la Coupe de France de VTT Trial sur le site de La Croisette. Au programme :

SAMEDI 26 JUIN

– 09H30-13H00 : Course des Nationale 1

– 13H00-17H00 : Course des Jeunes Hommes, jeunes femmes et Nationale 3

– Cérémonie protocolaire à 17H15

– Animations sur site

DIMANCHE 27 JUIN

– 08H30-12H30 : Course des Nationaux 2

– 12H30-16H30 : Course des Expert/Élites- Cérémonie protocolaire à 16H45

– Animations toute la journée avec une compétition Pump-Track

dernière mise à jour : 2021-06-11 par