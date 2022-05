Coupe de France de Volley M15F Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts Le gymnase du lycée Européen et le gymnase Gatineau accueilleront du 20 au 22 mai 2022 la coupe de France de volley féminine minime 15.

Le gymnase du lycée Européen et le gymnase Gatineau accueilleront du 20 au 22 mai 2022 la coupe de France de volley féminine minime 15.

nLes équipes de; Clamart, Fréjus, Istres, Montpellier, Nantes, Pipriac, RC Cannes, Rixheim, Sartrouville, Seyssins et Valenciennes seront présentes. +33 6 86 84 89 36 http://www.ffvb.org/

