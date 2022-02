Coupe de France de Télémark Passy Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Coupe de France de Télémark Passy, 26 février 2022, Passy.

2022-02-26 – 2022-02-27 Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets

Passy Haute-Savoie Passy Passy vous invite à un weekend 100% télémark !

Rendez-vous 26 et 27 février au cœur du domaine skiable de Passy Plaine-Joux, pour la Coupe de France de Télémark en présence des meilleurs athlètes de la discipline ! info@passy-mont-blanc.com +33 4 50 58 80 52 Passy Plaine-Joux 321, chemin des Parchets Passy

dernière mise à jour : 2021-11-24 par Office de Tourisme de Passy

