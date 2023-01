Coupe de France de ski de bosses Les Allues Les Allues Catégories d’Évènement: Les Allues

Savoie Dimanche 15 janvier, le stade de bosses de Mottaret accueille une étape de la Coupe de France, avec les meilleurs skieurs français !

Dimanche 29 janvier, Mottaret reçoit le critérium jeune, la relève du ski de bosses montrera ses plus belles figures ! Évènements Stade de Bosses – Mottaret Méribel – Mottaret Les Allues

