Stade Georges Clériceau, le samedi 27 novembre à 14:00

Le 8ème tour de le Coupe de France de Football opposant l’équipe des J3 Sports Amilly à l’équipe Quevilly-Rouen-Métropole se déroulera le samedi 27 novembre à 14h00 au Stade Georges-Clériceau. Prix des places : 5€ Pass sanitaire et masque obligatoires

5 €

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00

