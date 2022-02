Coupe de France de bûcheronnage Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

Coupe de France de bûcheronnage Sainte-Croix-aux-Mines, 21 août 2022, Sainte-Croix-aux-Mines. Coupe de France de bûcheronnage Sainte-Croix-aux-Mines

2022-08-21 11:00:00 – 2022-08-21 18:00:00

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines L’Association Lumberjack organisera le Dimanche 21 Août 2022 une nouvelle édition de la coupe de France de bûcheronnage au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines. L’Association Lumberjack organisera le Dimanche 21 Août 2022 une nouvelle édition de la coupe de France de bûcheronnage au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines. Sainte-Croix-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Croix-aux-Mines Adresse Ville Sainte-Croix-aux-Mines lieuville Sainte-Croix-aux-Mines Departement Haut-Rhin

Coupe de France de bûcheronnage Sainte-Croix-aux-Mines 2022-08-21 was last modified: by Coupe de France de bûcheronnage Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 21 août 2022 Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin