Coupe de France de Basket des U18 feminines Culoz Culoz Catégories d’évènement: Ain

Culoz

Coupe de France de Basket des U18 feminines Culoz, 26 mars 2022, Culoz. Coupe de France de Basket des U18 feminines Culoz

2022-03-26 – 2022-03-27

Culoz Ain Culoz Les amoureux du basket auront rendez-vous à Culoz pour le plateau des 1/4 et 1/2 finales U18 féminines.

Un plateau de « reines » avec ce qui se fait de meilleur en matière de formation française dans le basket féminin. +33 4 79 87 11 31 https://www.culozbasketclub.fr/ Culoz

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

Détails Catégories d’évènement: Ain, Culoz Autres Lieu Culoz Adresse Ville Culoz lieuville Culoz Departement Ain

Culoz Culoz Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/culoz/

Coupe de France de Basket des U18 feminines Culoz 2022-03-26 was last modified: by Coupe de France de Basket des U18 feminines Culoz Culoz 26 mars 2022 Ain Culoz

Culoz Ain