Coupe de Bretagne de nage en eau libre Pont-l’Abbé, 24 juillet 2022, Pont-l'Abbé.

Coupe de Bretagne de nage en eau libre Rivière Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé

2022-07-24 – 2022-07-24 Rivière Quai Saint-Laurent

Pont-l’Abbé 29120

Pour la 1ère fois, le club des Nageurs Bigoudens organise cette compétition qui se déroulera entre la rivière de Pont-l’Abbé et l’Île-Tudy et qui compte comme une étape de la coupe de Bretagne de natation en eau libre. Plus de 500 nageurs sont attendus, athlètes de renom comme simples amateurs.

Trois courses sont programmées (7500m – 3000m – 500m)

1. Le Défi Rouget – étape n°1 – [ 3 kms ]

Départ: 11h30 de la plage du Maracana à l’Ile Tudy, vers la tourelle (Noir et blanche) des Perdrix, puis retour vers le plage du Maracana.

Départ et arrivée sur la grande plage du Maracana à l’Ile Tudy, à proximité de la descente de bateaux de l’école de voile.

Le parcours est jalonné par 4 bouées à virer épaule droite.

Inscription : 15 €

2. Le Défi du Bigouden – étape n°2 – [ 7.5 kms ]

Départ: 14h00 de la Cale du quai Saint Laurent, au pied du théâtre des verdures à Pont L’Abbé vers la plage du Maracana à l’Île-Tudy arrivée l’Australienne (en courant) sous l’arche.

Deux ravitaillements sont prévus :

– Le premier à 3 km du départ, sur des bateaux à la hauteur de l’ile aux rats,

– Le second à 5 km du départ, sur des bateaux à la pointe de l’Ile Tudy.

Inscription : 25 €

3. Le Défi Bihan 500 m – étape n°3 – [ 500 mètres ]

Heure du départ: 17h30

Épreuve découverte destinée aux nageurs à partir de 8 ans, elle consiste, à partir de la Plage du Maracana à l’Ile Tudy, en un aller de la plage vers la limite de baignade et un retour vers la plage, avec une arrivée à l’Australienne (en courant) sous l’arche.

L’épreuve est ouverte à tous les nageurs à partir de 8 ans, attestant de leur capacité à la natation en eau libre.

Inscription : 5 €

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juillet 2022 à 19h

INSCRIPTIONS OUVERTES : https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5919/les-balades-bigoudenes-le-tudy

SUIVRE L’EVENEMENT : https://www.facebook.com/nageursbigoudens

Sonia André, chargée de communication présente le défi des Balades Bigoudènes :

+33 7 81 86 56 15 https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5919/les-balades-bigoudenes-le-tudy

dernière mise à jour : 2022-05-19 par