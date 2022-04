Coupe APB – Golf

Coupe APB – Golf, 23 juillet 2022, . Coupe APB – Golf

2022-07-23 – 2022-07-23 Le samedi 23 Juillet se tiendra sur le parcours de l’Ardilouse la coupe APB avec une formule stableford avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l’issue de la compétition Le samedi 23 Juillet se tiendra sur le parcours de l’Ardilouse la coupe APB avec une formule stableford avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l’issue de la compétition Le samedi 23 Juillet se tiendra sur le parcours de l’Ardilouse la coupe APB avec une formule stableford avec une remise des prix et un cocktail le dimanche à l’issue de la compétition dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville