COUPABLE, 19 octobre 2022, .

COUPABLE



2022-10-19 20:30:00 – 2022-10-19 21:00:00

EUR 40 À la permanence du Commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme en danger. La communication est subitement coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée contre la montre.

Presse :

Le Parisien : » Anconina au théâtre c’est puissant. Vraiment. Porté par une histoire haletante, il se montre non seulement à l’aise, empathique mais aussi précis et fin dans son jeu. Le tempo est bon. C’est bluffant. »



Le JDD : » Anconina s’accorde avec brio à cette partition singulière, il apparaît tel qu’on se réjouit à le retrouver : concis, sympathique, tout en finesse sur le fil de l’héroïsme et de la maladresse. »

À la permanence du Commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme en danger. La communication est subitement coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée contre la montre.

Presse :

Le Parisien : » Anconina au théâtre c’est puissant. Vraiment. Porté par une histoire haletante, il se montre non seulement à l’aise, empathique mais aussi précis et fin dans son jeu. Le tempo est bon. C’est bluffant. »



Le JDD : » Anconina s’accorde avec brio à cette partition singulière, il apparaît tel qu’on se réjouit à le retrouver : concis, sympathique, tout en finesse sur le fil de l’héroïsme et de la maladresse. »

dernière mise à jour : 2022-07-26 par