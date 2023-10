RYODDSON COUP DU LAPIN Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

RYODDSON Samedi 25 novembre, 21h30 COUP DU LAPIN

À la manière d’un équilibriste sur sa corde effilochée ;.. RYODDSON, assurément désinvolte et résolument libre, délivre une Folk-Indie-Rock sans filet. Sa voix, mêlant puissance et vulnérabilité, porte en anglais des écritures dont l’inspiration première reste l’Humain.e et toute la complexité qui lui est propre.

facebook.fr/ryoddson/

COUP DU LAPIN 21 rue des Olivettes, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T21:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

folk indé