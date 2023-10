BLACK RINGS COUP DU LAPIN Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

BLACK RINGS Jeudi 23 novembre, 21h30 COUP DU LAPIN

Black Rings est un duo Electro-Pop-Rock multi-instrumentaliste qui se joue des boucles à la fois puissantes et éthérées : voix douce et rock, saxo sexy, percu planante et entrainante, basse groovie, clavier cosmique et guitares éclectiques.

Facebook

COUP DU LAPIN 21 rue des Olivettes, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/theblackringsmusic/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T21:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

electro pop