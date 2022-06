Coup d’œil, Coup de Cœur Auxey-Duresses Auxey-Duresses Catégories d’évènement: Auxey-Duresses

Tous les ans, le 4ème week-end d’octobre, le pittoresque village d’Auxey-Duresses ouvre ses caves au public. L’occasion de découvrir la Côte de Beaune sous ses chatoyantes couleurs d’automne. Voilà pour la partie « Coup d’Œil ».

Côté « Coup de Cœur », les amateurs de vins ont l’opportunité de découvrir ou redécouvrir cette appellation Village et ses Premiers Crus, à l’excellent rapport qualité-prix. coupdoeilauxey@wanadoo.fr +33 3 80 21 21 05 https://www.facebook.com/auxeyduressesofficiel Un bel évènement, ça se mérite.

