Des conseils nutritionnels pour vous aider à vous adapter aux contraintes alimentaires d’un proche âgé et/ou diminué par la maladie (de plus de 60 ans.) À partir du vendredi 19 novembre 2021 à la Maison de la solidarité d’Escalquens (bâtiment Oustal). Type d’ateliers proposés : composer un repas complet en respectant les règles de l’équilibre alimentaire, recommandation nutrionnelles pour les séniors, prévenir la dénutrition, favoriser le maintien de l’autonomie alimentaire d’une personne en perte de capacité, etc… (Programme, dates et horaires détaillés sur l’affiche.) Renseignements et inscriptions au Centre social : 05 62 71 56 75 / [centre.social@escalquens.fr](mailto:centre.social@escalquens.fr)

Su inscription, gratuit, réservé aux aidants des personnes de plus de 60 ans.

Bénéficiez de conseils sur l’alimentation d’un proche que vous aidez et qui est fragilisé par l’âge et/ou la maladie Maison de la solidarité Place François Mitterrand Escalquens Escalquens Haute-Garonne

