Le Vigan 30120 Chapelle des Orantes / Espace Lucie Aubrac Le Vigan 30120 Le Vigan Avec l’Association Kamishibaî, à partir de 7 ans. Entrée libre. Coup d’éclat sur les illustratrices Nathamie Novi et Amandine Piu, et sur le travail d’une centaine d’illustrateur.trice.s. 2 expositions-événements, rencontre-lecture-vernissage, master-class, atelier parents-enfants. En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Viganais. http://www.leseclatsdelire.fr/ Droits libres

