Plouëc-du-Trieux Côtes d’Armor Plouëc-du-Trieux Notre troupe de théâtre ,Coup de théâtre,vous invite à venir nous voir le samedi 21 mai 2022 à Plouec du Trieux. Rires et bonne humeur garantis devant une pièce de Jérôme Dubois,Ne m,appelle plus chérie,chéri! Venez nombreux,nous sommes fin prêts à vous faire passer une très bonne soirée. ollivia.lefriec22@orange.fr +33 6 76 78 77 12 Notre troupe de théâtre ,Coup de théâtre,vous invite à venir nous voir le samedi 21 mai 2022 à Plouec du Trieux. Rires et bonne humeur garantis devant une pièce de Jérôme Dubois,Ne m,appelle plus chérie,chéri! Venez nombreux,nous sommes fin prêts à vous faire passer une très bonne soirée. Salle multifonctions Rue de la Mairie Plouëc-du-Trieux

