Coup de théâtre

2022-05-21 – 2022-05-21 La troupe adulte présentera la pièce "Ne m'appelle plus chérie, chérie !!" de Jérôme Dubois: Thérèse débarque chez sa fille à l'insu de son gendre Maurice. La venue d'un malfaiteur dans le quartier entraînera des quiproquos dont Maurice aura du mal à se sortir. Une soirée pleine de rebondissements les attend. Buvette et grignotage sur place.

