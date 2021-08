Coup de sang sur l’or blanc – Enquête patrimoniale Mairie, 19 septembre 2021, Ars-en-Ré.

Coup de sang sur l’or blanc – Enquête patrimoniale

le dimanche 19 septembre à Mairie

### Venez mener l’enquête et découvrir le patrimoine et l’histoire d’Ars-en-Ré et de ses marais salants. 1900. Il est 6h45, Marcel arrive sur son marais salant. Etonné de ne pas entendre Arthur, son voisin, il grimpe sur la bosse et découvre avec horreur le saunier étendu sur le dos ! Lorsqu’il arrive près du corps, il constate qu’Arthur ne respire plus. Sa chemise est maculée de sang. Pris de panique, après une longue hésitation, il décide de prévenir les autorités… Venez mener l’enquête et résoudre ce terrible crime…

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Masque obligatoire.

Mairie 13 rue du Havre, 67000 Ars-en-Ré Ars-en-Ré Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00