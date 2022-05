Coup de projecteur

2022-04-11 15:00:00 – 2022-06-29 16:00:00 Les jours où il n'y a pas de spectacle, les artistes ou agents du spectacle vous présentent leurs techniques de dressage des chevaux et vous invitent à une visite insolite des coulisses. Dans les écuries, vous approchez leurs chevaux, vedettes de nos spectacles et vous partagez un moment privilégié avec les artistes. Des échanges qui vous permettent de découvrir leur univers. En dehors de jours de spectacle

