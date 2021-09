Dourdan Centre culturel Dourdan, Essonne Coup de projecteur sur la Fonderie ArtCulture ! Centre culturel Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Créations d’œuvres en bronze ou en résine, organisation de stages pour former à la technique de la cire perdue, autant d’activités portées par cette fonderie d’art créée par deux artistes sculpteurs et installée dans la zone de Vaubesnard depuis 2017. La projection d’un film est programmée pour faire connaître cet acteur aujourd’hui incontournable de l’art dourdannais. Projection d’un film sur la Fonderie ArtCulture, fonderie d’Art à la cire perdue. Centre culturel Rue des Vergers Saint-Jacques 91410 Dourdan Dourdan Essonne

