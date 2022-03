Coup de projecteur : s’orienter autrement Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Coup de projecteur : s’orienter autrement Brassens Camus, 16 mars 2022, Lormont. Coup de projecteur : s’orienter autrement

Brassens Camus, le mercredi 16 mars à 18:00

Tu te poses des questions sur ton orientation ? D’ici peu, tu devras avoir rempli tes choix sur Parcoursup, mais as-tu connaissance des autres dispositifs dont tu peux bénéficier ? Le coup de projecteur “s’orienter autrement” est là pour t’informer sur les possibilités d’orientations après le bac : volontariat, année de césure, en France à l’étranger, bénévolat … Évènement organisé en partenariat avec deux associations expertes sur les dispositifs d’engagement des jeunes, le coup de projecteur c’est un échange avec des professionnelles pour t’accompagner dans tes questionnements !

Entrée libre

Réunion d’information sur les dispositifs d’engagement des jeunes après le BAC en partenariat avec UnisCité et Cool’eurs du Monde. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Brassens Camus Adresse Rue Henri Dunant 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Brassens Camus Lormont Departement Gironde

Brassens Camus Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Coup de projecteur : s’orienter autrement Brassens Camus 2022-03-16 was last modified: by Coup de projecteur : s’orienter autrement Brassens Camus Brassens Camus 16 mars 2022 Brassens Camus Lormont Lormont

Lormont Gironde