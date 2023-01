Coup de projecteur « L’atelier d’Albert Maignan » Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme

Coup de projecteur « L’atelier d’Albert Maignan » Amiens, 29 janvier 2023, Amiens . Coup de projecteur « L’atelier d’Albert Maignan » 2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

2023-01-29 – 2023-01-29 Amiens

Somme 9 Pendant 30 minutes, un guide vous éclairera sur nos collections permanentes. Focus sur un espace emblématique du musée : L’atelier d’Albert Maignan. Durée : 30 min.

Pas de réservation, dans la limite des places disponibles. (photo : © J.Jacques / Musée de Picardie) museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/var/ez_website/storage/original/application/a9b7336a75424b51007fda659470f30f.pdf Amiens

