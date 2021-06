Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Coup de projecteur en forêt ! Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Coup de projecteur en forêt ! 2021-07-09 – 2021-07-10

Venez assister à un concert de chants d'oiseaux ou à une soirée cinéma en plein cœur de la forêt indivise de Haguenau sur le site du Gros Chêne. Pour l'événement Haguenau, Forêt d'Exception® 2021, la culture s'invite en forêt avec l'événement « Coup de projecteur en forêt ». Lectures contées, librairie ambulante et d'autres animations pour petits et grands seront également au programme ! C'est également l'occasion de mettre en lumière l'art contemporain en partenariat avec l'exposition « Forêt contemporaine, la Nature s'invite au Musée – Un choix d'œuvres de la collection des FRAC du Grand Est » organisée au Musée Historique de Haguenau du 5 juin au 10 octobre.

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Étiquettes évènement : Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.85074#7.86382