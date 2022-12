COUP DE PROJECTEUR : » CARTABLE » Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

COUP DE PROJECTEUR : » CARTABLE » Rue Jean-Jacques Rousseau Agde

2023-01-17

Hérault 8 8 EUR > Par la « Compagnie toujours là » de et avec Gloria Da Queija. « Cartable », c’est la vie ordinaire d’une classe ordinaire avec une enseignante ordinaire mais qui dévoile en quoi ce métier est extraordinaire. C’est une immersion dans le monde de l’école, ce monde à part qui a ses propres règles et qui est, en même temps, le reflet de notre société. Billetterie : Théâtre Agathois /Direction des Affaires Culturelles et en ligne sur www.saisonculturelle-agde.fr Informations : Théâtre Agathois 04 67 94 67 80

#SAISONCULTURELLE Immersion dans le monde de l’école, ce monde à part qui a ses propres règles et qui est, en même temps, le reflet de notre société.

#SAISONCULTURELLE Agde

