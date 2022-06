Coup de Pouce Vélo La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: 45240

2022-06-14 16:00:00 – 2022-06-14 20:00:00

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Le Service Environnement de La Ferté-Saint-Aubin propose un atelier gratuit de réparation de vélo et un vente de vélos d’occasion le Mardi 14 Juin 2022 de 16h à 20h à La Place de la Halle.

Cela fait écho à leur opération Coup de Pouce pour l'achat d'un vélo, en partenariat avec 1-Terre-Actions.

environnement@lafertesaintaubin.fr +33 2 38 64 83 81 https://www.lafertesaintaubin.fr/

LFSA

