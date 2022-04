Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron Cléron Catégories d’évènement: Cléron

Doubs

Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron, 25 octobre 2022, Cléron. Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Réserve naturelle du ravin de Valbois 24, grande rue Cléron

2022-10-25 09:30:00 – 2022-10-28 17:30:00 Réserve naturelle du ravin de Valbois 24, grande rue

Cléron Doubs Ce chantier d’automne de 4 jours est réservé aux jeunes de 10 à 18 ans de la Communauté de

communes Loue Lison. Seront réalisés des travaux d’entretien du sentier pédestre et des pelouses

sèches de la Réserve naturelle. Et comme il se doit, une balade découverte en pleine nature bouclera

cette belle semaine d’écovolontariat ! Repas tiré du sac, goûter offert.

Places limitées, inscription obligatoire Ce chantier d’automne de 4 jours est réservé aux jeunes de 10 à 18 ans de la Communauté de

communes Loue Lison. Seront réalisés des travaux d’entretien du sentier pédestre et des pelouses

sèches de la Réserve naturelle. Et comme il se doit, une balade découverte en pleine nature bouclera

cette belle semaine d’écovolontariat ! Repas tiré du sac, goûter offert.

Places limitées, inscription obligatoire Réserve naturelle du ravin de Valbois 24, grande rue Cléron

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cléron, Doubs Autres Lieu Cléron Adresse Réserve naturelle du ravin de Valbois 24, grande rue Ville Cléron lieuville Réserve naturelle du ravin de Valbois 24, grande rue Cléron Departement Doubs

Cléron Cléron Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleron/

Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron 2022-10-25 was last modified: by Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron Cléron 25 octobre 2022 Cléron Doubs

Cléron Doubs