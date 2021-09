Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Coup de pouce numérique – Initiez-vous à l’informatique avec la Médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Coup de pouce numérique – Initiez-vous à l’informatique avec la Médiathèque Médiathèque Till l’Espiègle, 30 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Coup de pouce numérique – Initiez-vous à l’informatique avec la Médiathèque

du samedi 30 octobre au samedi 4 décembre à Médiathèque Till l’Espiègle

Des rendez-vous réguliers pour vous accompagner dans la découverte des outils numériques. Le cycle Initiation à l’informatique se compose de trois séances. L’inscription se fait pour les 3 séances : * Samedi 30 octobre, 10h : Fonctionnement d’un ordinateur, les bases. * Samedi 27 novembre, 10h : Naviguer sur internet, utiliser un logiciel de traitement de texte. * Samedi 4 décembre, 10h : Sauvegarder des données et les transférer d’un smartphone à un ordinateur. Gratuit sur inscription (places limitées) au 03 20 61 73 00

Gratuit sur inscription

Des rendez-vous réguliers pour vous accompagner dans la découverte des outils numériques. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T11:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T11:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq