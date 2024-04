Coup de pouce informatique 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, mardi 9 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T16:30:00+02:00 – 2024-04-09T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T12:00:00+02:00

L’association du Plan B propose un Atelier Coup De Pouce en Informatique, 2 fois par mois (un mardi et un jeudi)

Pour mieux utiliser votre matériel : téléphone, PC (Windows/LINUX/Mac), tablette…

Pour mieux utiliser les différents logiciels standards pouvant les accompagner.

Pour mieux utiliser internet : faire ses démarches en ligne, mieux utiliser les ressources présentes sur internet, etc.

Des bénévoles seront présents pour vous aider à acquérir plus d’autonomie sur ces sujets et chercher avec vous des réponses à vos questions.

Nous pourrons aussi vous indiquer des sources documentaires pour débuter ou continuer d’apprendre par vous-même en toute autonomie.

Il y aura du matériel informatique sur place, mais vous pouvez aussi venir avec votre propre matériel

Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B



09 72 66 30 12
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr
https://cafe-epicerie-leplanb.fr
https://www.labaule-guerande.com/coup-de-pouce-informatique-la-turballe.html

