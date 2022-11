Coup de jeune sur le polar ! : exposition Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Coup de jeune sur le polar ! : exposition Bibliothèque Saint-Eloi, 10 janvier 2023, Paris. Du mardi 10 janvier 2023 au samedi 28 janvier 2023 :

gratuit

En écho à la Nuit de la lecture, qui déclinera cette année le thème de la peur, découvrez une exposition sur le polar jeunesse… Frissons et suspens garantis ! Exposition conçue par la Bilipo et l’Heure Joyeuse avec le soutien de La joie par les livres. Mener l’enquête, résoudre des énigmes, se lancer dans l’aventure… toute une série de plaisirs et de frissons que les romans policiers procurent aux lecteurs. Car il y a des polars de toutes les couleurs, de tous les tons, pour tous les goûts : une étonnante diversité de styles et d’ambiances qui valent le détour ! Pour partir en exploration dans l’univers du roman policier pour la jeunesse et débusquer ses trésors, l’exposition propose un parcours en quatre grandes étapes : de l’énigme au suspense, en passant par l’aventure mystérieuse et le roman noir, c’est un premier repérage qui guide la découverte en plongeant dans des atmosphères typiques, très diversifiées. 10 – 28 janvier entrée libre pour tout public Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

