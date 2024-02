Coup de Jeune à la médiathèque Spectacle « Mon arbre-mère » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, samedi 6 avril 2024.

Coup de jeune à la médiathèque !

Par la Cie Le chant des histoires.

Revivez la découverte des saisons et des premiers pas de la vie, à travers une création musicale et poétique. Le duo explore un langage sensible, imaginé pour les tout-petits, articulé autour d’un piano et de manipulations d’objets, avec Céline Latasa et Alice Renaud.

Pour les 18 mois-5 ans + 1 adulte

Réservation dès le 26 mars

RDV à 10h30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 11:00:00

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

