Coup de Jeune à la médiathèque 1 atelier, 1 saison « Les insectes » Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos, mercredi 10 avril 2024.

Coup de jeune à la médiathèque !

Animé par le CPIE, Seignanx et Adour

Avec le printemps vient la saison des fleurs mais aussi de nos amis les insectes ! Les enfants pourront découvrir à travers cet atelier ce que sont les insectes, leur diversité, leurs modes de vie et en savoir plus sur les mondes fascinants de ces êtres vivants aux 6 pattes…

7-10 ans

Réservation dès le 26 mars

RDV à 14h30 EUR.

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10 16:00:00

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

