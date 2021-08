Coup de Grizou-Rock Fest Sanvignes-les-Mines, 28 août 2021, Sanvignes-les-Mines.

Coup de Grizou-Rock Fest 2021-08-28 18:00:00 – 2021-08-28 Salle de la Trèche 685 rue Jean Laville

Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire Sanvignes-les-Mines

EUR 4 Salut, nous y voilà au » Coup de Grizou 4 » ( Enfin !) Après mure réflexion, des annonces gouvernementales à n’en plus finir, le festival se tiendra le 28 août, toujours sous le préau de la salle de la trèche à Sanvignes 71410, toujours dans la bonne humeur, et bien sûr avec une programmation toujours Rock n roll !

Mais à condition d’avoir le fameux pass sanitaire :

(requis à partir du 21juillet pour les manifestations de plus de 50 personnes)

infocoupdegrizoufest@gmail.com

Salut, nous y voilà au » Coup de Grizou 4 » ( Enfin !) Après mure réflexion, des annonces gouvernementales à n’en plus finir, le festival se tiendra le 28 août, toujours sous le préau de la salle de la trèche à Sanvignes 71410, toujours dans la bonne humeur, et bien sûr avec une programmation toujours Rock n roll !

Mais à condition d’avoir le fameux pass sanitaire :

(requis à partir du 21juillet pour les manifestations de plus de 50 personnes)

dernière mise à jour : 2021-08-05 par