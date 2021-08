Coup de Grizou Rock Fest Sanvignes-les-Mines, 28 août 2021, Sanvignes-les-Mines.

Coup de Grizou Rock Fest 2021-08-28 18:00:00 – 2021-08-28 Salle de la Trèche 685, rue Jean Laville

Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire Sanvignes-les-Mines

EUR 4 4 L’association Hit by the rock vous invite à son festival Coup de Grizou, 4e édition.

Au prgramme : Labebar, Terreur Twist, Juliet Juliet, Kamienski, Téléphone Tribute.

Buvette et restauration sur place. Parking. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

coupdegrizoufest@gmail.com

L’association Hit by the rock vous invite à son festival Coup de Grizou, 4e édition.

Au prgramme : Labebar, Terreur Twist, Juliet Juliet, Kamienski, Téléphone Tribute.

Buvette et restauration sur place. Parking. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par