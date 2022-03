Coup de grâce Rousset, 17 mars 2022, Rousset.

Salle Emilien Ventre Boulevard De la Cairanne Rousset

2022-03-17

Rousset Bouches-du-Rhône Rousset

13 25 Une pièce forte qui évoque ce soir du 13 novembre 2015 à Paris où la mort fut donnée à une jeunesse en fête au Bataclan et à la terrasse de cafés, l’expression d’une haine contre le plaisir de vivre, on se souvient. L’artiste répond ici par la grâce de la danse, une sombre danse de mort pour proclamer la vie dans la beauté des corps en mouvement. Pas de pathos sur scène mais une chorégraphie de la tragédie pour nous sauver : “Dansez, dansez sinon nous sommes perdus” disait Pina Bausch. Le coup de grâce c’est la mort confirmée ; c’est aussi la réponse de la beauté aux ennemis de la vie. Sept magnifiques danseuses et danseurs dans une poignante chorégraphie de Michel Kelemenis.



Chorégraphie & scénographie: Michel Kelemenis

Création musicale: Angelos Liaros-Copola

Interprètes: Luc Bénard, Émilie Cornillot, Maxime Gomard, Aurore Indaburu, Cécile Robin-Prévallée, Anthony Roques, Pierre Théoleyre



Durée : 1h

Un hymne à la vie pour conjurer l’horreur et danser encore quand d’autres tuent… créé par Michel Kelemenis en réaction aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Salle Émilien Ventre

http://www.kelemenis.fr/

