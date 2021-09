Meyrin Forum Meyrin Meyrin Coup de grâce Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

Coup de grâce Forum Meyrin, 7 octobre 2021, Meyrin. Coup de grâce

Forum Meyrin, le jeudi 7 octobre à 20:30

La danse comme une déclaration de résilience: telle est l’ambition de _Coup de grâce_. La troupe de Michel Kelemenis se produisait en Provence quand, en novembre 2015, des terroristes frappèrent au Bataclan. Aujourd’hui, sept danseuses et danseurs rejouent la tragédie, unis et debout contre l’horreur.

CHF 40.- / CHF 35.- / CHF 15.-

Michel Kelemenis Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Meyrin Autres Lieu Forum Meyrin Adresse Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Ville Meyrin lieuville Forum Meyrin Meyrin