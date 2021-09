Colomiers Salle d'activités du Guichet Atout Seniors Colomiers, Haute-Garonne Coup de fourchette pour les aidants Salle d’activités du Guichet Atout Seniors Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Coup de fourchette pour les aidants
———————————–

Bénéficiez de conseils sur l'alimentation d'un proche fragilisé par l'âge et/ou la maladie que vous aidez.

Ce programme se déroule en demi journée de 15h à 18h les jeudis 7 Octobre/ 4 Novembre/ 13Décembre/ 7 Février 2022/ 21 Février/ 7 Mars.

Il s'articule autour de 3 grandes thématiques:
– Les besoins nutritionnels liés à l'âge et les clés pour des repas faciles et adaptés aux besoins alimentaires.
– Prévenir la dénutrition et savoir adapter l'alimentation aux différentes pathologies.
– Maintenir l'autonomie alimentaire d'une personne en perte de capacité et gestion des troubles cognitifs ou autre impactant l'alimentation.

Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles)
Guichet Atout Seniors 05 61 15 22 26

Salle d'activités du Guichet Atout Seniors
14 allée du Béarn
Colomiers
Haute-Garonne

