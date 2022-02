Coup de foudre devant le sex-shop La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Coup de foudre devant le sex-shop

du jeudi 28 avril au dimanche 8 mai



C’est alors qu’elle rencontre Charles… et c’est le coup de foudre réciproque ! Mais comment lui avouer qu’elle travaille dans un sex shop ? Tout le monde a droit à une belle histoire d’amour ! Une comédie dynamique, avec un fond romantique au milieu des sextoys… il y aura même quelques tours de magie.

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

La boîte à rire Perpignan
113 route de Torreilles 66000 Perpignan

2022-04-28T21:00:00 2022-04-28T22:15:00;2022-04-29T21:00:00 2022-04-29T22:15:00;2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T22:15:00;2022-05-01T17:30:00 2022-05-01T18:45:00;2022-05-05T21:00:00 2022-05-05T22:15:00;2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T22:15:00;2022-05-07T21:00:00 2022-05-07T22:15:00;2022-05-08T17:30:00 2022-05-08T18:45:00

