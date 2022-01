COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINEMAS ART ET ESSAI Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINEMAS ART ET ESSAI Centre d’art et de Culture, 1 mars 2022, Meudon. COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINEMAS ART ET ESSAI

Centre d’art et de Culture, le mardi 1 mars à 20:30

Cet événement consiste à proposer chaque mois aux spectateurs et aux spectatrices de nos salles, une avant-première surprise en partenariat avec l’Association française des cinémas Art et Essai. Venez découvrir avant tout le monde le film que nous vous avons choisi ! Un choix sur mesure par votre programmatrice cinéma Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T20:30:00 2022-03-01T22:05:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINEMAS ART ET ESSAI Centre d’art et de Culture 2022-03-01 was last modified: by COUP DE CŒUR SURPRISE DES CINEMAS ART ET ESSAI Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 1 mars 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine