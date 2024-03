Coup de coeur surprise Coutances, lundi 4 mars 2024.

Coup de coeur surprise Coutances Manche

Durée: 1h32.

Présentation en salle et échange convivial dans le hall du cinéma à la fin de la séance.

Le rendez-vous national des Cinémas Art et Essai qui organisent leur Coup de Coeur Surprise et proposent un film en avant-première, soutenu par l’Association Française des Cinémas Art et Essai.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 18:15:00

fin : 2024-03-04

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie

L’événement Coup de coeur surprise Coutances a été mis à jour le 2024-02-29 par CDT Manche