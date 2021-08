Saintes Musée de l'Échevinage Charente-Maritime, Saintes Coup de cœur du conservateur Musée de l’Échevinage Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Musée de l'Échevinage, le samedi 18 septembre à 15:00

### Villages attaqués de Karel Breydel (1678-1733). La restauration de deux tableaux de l’école flamande du XVIIIe siècle. Avec Matthieu Dussauge, conservateur en chef des musées et de l’amphithéâtre de Saintes.

Gratuit. Sur réservation. Places limitées selon protocole sanitaire en vigueur.

