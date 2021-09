Perpignan La boîte à rire Perpignan Perpignan, Pyrénées-Orientales Coup de cœur chez les manouches La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

du mercredi 13 octobre au mercredi 15 décembre

Rien ne va plus chez les Manouches quand JEKO le patriarche du clan appelé aussi “PAPA” apprend que son fils TIAGO est amoureux de DOLORES, une pseudo danseuse de flamenco beaucoup plus vieille que lui. S’enclenche alors une discussion père fils jusqu’à ce que la grande prêtresse de la caravane 2 appelé aussi LGPD…LC2 (c’est plus facile !) dévoile un secret qui mettra tout le monde d’accord … ou pas ! Rire et délire au programme de cette comédie hilarante !!

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

Retrouvez l'équipe de La Boite à Rire dans la nouvelle comédie déjantée de Yunik ! Vous avez suivi les aventures des Manouches sur les routes … venez les voir sur scène !!!

2021-10-13T21:00:00 2021-10-13T22:10:00;2021-10-14T21:00:00 2021-10-14T22:10:00;2021-10-15T21:00:00 2021-10-15T22:10:00;2021-10-17T17:30:00 2021-10-17T18:40:00;2021-10-19T21:00:00 2021-10-19T22:10:00;2021-10-20T21:00:00 2021-10-20T22:10:00;2021-10-21T21:00:00 2021-10-21T22:10:00;2021-10-27T21:00:00 2021-10-27T22:10:00;2021-11-02T21:00:00 2021-11-02T22:00:00;2021-11-03T21:00:00 2021-11-03T22:00:00;2021-11-09T21:00:00 2021-11-09T22:00:00;2021-11-10T21:00:00 2021-11-10T22:00:00;2021-11-16T21:00:00 2021-11-16T22:00:00;2021-11-17T21:00:00 2021-11-17T22:00:00;2021-11-24T21:00:00 2021-11-24T22:00:00;2021-11-30T21:00:00 2021-11-30T22:00:00;2021-12-01T21:00:00 2021-12-01T22:00:00;2021-12-07T21:00:00 2021-12-07T22:00:00;2021-12-08T21:00:00 2021-12-08T22:00:00;2021-12-14T21:00:00 2021-12-14T22:00:00;2021-12-15T21:00:00 2021-12-15T22:00:00

