Coup de cœur à partager Médiathèque municipale Esla Triolet Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Coup de cœur à partager Médiathèque municipale Esla Triolet, 5 mars 2022, Villeparisis. Coup de cœur à partager

Médiathèque municipale Esla Triolet, le samedi 5 mars à 10:30 Venez partager vos coups de coeur de lecture entre vous et avec la complicité des bibliothécaires. Médiathèque municipale Esla Triolet Place Pietrasanta Villeparisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Villeparisis Autres Lieu Médiathèque municipale Esla Triolet Adresse Place Pietrasanta Ville Villeparisis lieuville Médiathèque municipale Esla Triolet Villeparisis

Médiathèque municipale Esla Triolet Villeparisis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeparisis/

Coup de cœur à partager Médiathèque municipale Esla Triolet 2022-03-05 was last modified: by Coup de cœur à partager Médiathèque municipale Esla Triolet Médiathèque municipale Esla Triolet 5 mars 2022 Médiathèque municipale Esla Triolet Villeparisis Villeparisis

Villeparisis